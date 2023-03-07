Коноводов Артемий Петров
Место рождения
Дата рождения11.11.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1847
Рождение ребёнка
30.01.1871
Дочь: Анна Артемиева
Мать ребёнка: Коноводова Марфа Лаврентиева
Рождение ребёнка
02.08.1873
Сын: Коноводов Лаврентий Артемиев
Мать ребёнка: Коноводова Марфа Лаврентиева
Рождение ребёнка
08.07.1875
Сын: Коноводов Стефан Артемиев
Мать ребёнка: Коноводова Марфа Лаврентиева
Рождение ребёнка
29.06.1877
Мать ребёнка: Коноводова Марфа Лаврентиева
Рождение ребёнка
12.12.1879
Дочь: Федора Артемиева
Мать ребёнка: Коноводова Марфа Лаврентиева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Терентий Артемиев
Мать ребёнка: Коноводова Марфа Лаврентиева
Рождение ребёнка
03.01.1882
Мать ребёнка: Коноводова Марфа Лаврентиева
Рождение ребёнка
17.08.1884
Мать ребёнка: Коноводова Марфа Лаврентиева
Рождение ребёнка
12.03.1888
Сын: Коноводов Алексей Артемиев
Мать ребёнка: Коноводова Марфа Лаврентиева
Смерть
Неизвестно