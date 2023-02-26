Коноводова Марфа Лаврентиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1871
Дочь: Анна Артемиева
Отец ребёнка: Коноводов Артемий Петров
Рождение ребёнка
02.08.1873
Сын: Коноводов Лаврентий Артемиев
Отец ребёнка: Коноводов Артемий Петров
Рождение ребёнка
08.07.1875
Сын: Коноводов Стефан Артемиев
Отец ребёнка: Коноводов Артемий Петров
Рождение ребёнка
29.06.1877
Отец ребёнка: Коноводов Артемий Петров
Рождение ребёнка
12.12.1879
Дочь: Федора Артемиева
Отец ребёнка: Коноводов Артемий Петров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Терентий Артемиев
Отец ребёнка: Коноводов Артемий Петров
Рождение ребёнка
03.01.1882
Отец ребёнка: Коноводов Артемий Петров
Рождение ребёнка
17.08.1884
Отец ребёнка: Коноводов Артемий Петров
Рождение ребёнка
12.03.1888
Сын: Коноводов Алексей Артемиев
Отец ребёнка: Коноводов Артемий Петров
Смерть
Неизвестно