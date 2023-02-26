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Коноводова Марфа Лаврентиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1871

Дочь: Анна Артемиева

Отец ребёнка: Коноводов Артемий Петров

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.08.1873

Сын: Коноводов Лаврентий Артемиев

Отец ребёнка: Коноводов Артемий Петров

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1875

Сын: Коноводов Стефан Артемиев

Отец ребёнка: Коноводов Артемий Петров

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1877

Сын: Коноводов Павел Артемиев

Отец ребёнка: Коноводов Артемий Петров

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.12.1879

Дочь: Федора Артемиева

Отец ребёнка: Коноводов Артемий Петров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Терентий Артемиев

Отец ребёнка: Коноводов Артемий Петров

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.01.1882

Сын: Коноводов Иван Артемиев

Отец ребёнка: Коноводов Артемий Петров

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1884

Сын: Коноводов Фадей Артемиев

Отец ребёнка: Коноводов Артемий Петров

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.03.1888

Сын: Коноводов Алексей Артемиев

Отец ребёнка: Коноводов Артемий Петров

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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