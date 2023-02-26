Коноводов Пётр Сафронов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Сафрон Исидоров
Мать: Домника (Анна) Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1846
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.11.1847
Мать ребёнка: Коноводова Агрипина Андреева
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меркурий (Андреев по крёстному)
Мать ребёнка: Коноводова Агрипина Андреева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно