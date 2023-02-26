Коноводов Пётр Сафронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоноводов Пётр Сафронов

Коноводов Пётр Сафронов

avatar

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Сафрон Исидоров

Мать: Домника (Анна) Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1846

Жена: Коноводова Агрипина Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.11.1847

Сын: Коноводов Артемий Петров

Мать ребёнка: Коноводова Агрипина Андреева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркурий (Андреев по крёстному)

Мать ребёнка: Коноводова Агрипина Андреева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close