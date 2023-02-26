Сафрон Исидоров
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Коноводов Исидор Илларионов
Мать: не указана
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Домника (Анна) Иванова
Рождение ребёнка
1818
Сын: Михаил Сафронов
Мать ребёнка: Домника (Анна) Иванова
Рождение ребёнка
07.03.1821
Сын: Василий Сафронов
Мать ребёнка: Домника (Анна) Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1822
Дочь: Евдокия Сафронова
Мать ребёнка: Домника (Анна) Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1825
Дочь: Фёкла (Сергеева)
Мать ребёнка: Домника (Анна) Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Домника (Анна) Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1830
Дочь: Елена Сафронова
Мать ребёнка: Домника (Анна) Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Мария Сафронова
Мать ребёнка: Домника (Анна) Иванова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Домника (Анна) Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1835
Сын: Иван Сафронов
Мать ребёнка: Домника (Анна) Иванова
Рождение ребёнка
08.01.1837
Сын: Григорий Сафронов
Мать ребёнка: Домника (Анна) Иванова
Смерть
Неизвестно