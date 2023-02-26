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Сафрон Исидоров

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Коноводов Исидор Илларионов

Мать: не указана

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1816

Сын: Коноводов Архип Сафронов

Мать ребёнка: Домника (Анна) Иванова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Михаил Сафронов

Мать ребёнка: Домника (Анна) Иванова

Рождение ребёнка
07.03.1821

Сын: Василий Сафронов

Мать ребёнка: Домника (Анна) Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1822

Дочь: Евдокия Сафронова

Мать ребёнка: Домника (Анна) Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1825

Дочь: Фёкла (Сергеева)

Мать ребёнка: Домника (Анна) Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Коноводов Пётр Сафронов

Мать ребёнка: Домника (Анна) Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1830

Дочь: Елена Сафронова

Мать ребёнка: Домника (Анна) Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Мария Сафронова

Мать ребёнка: Домника (Анна) Иванова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Коноводов Тит Сафронов

Мать ребёнка: Домника (Анна) Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1835

Сын: Иван Сафронов

Мать ребёнка: Домника (Анна) Иванова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1837

Сын: Григорий Сафронов

Мать ребёнка: Домника (Анна) Иванова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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