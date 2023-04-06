Григорий Сафронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Сафронов

Григорий Сафронов

avatar

Место рождения

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.01.1837

Дата смерти

09.04.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1837

Отец: Сафрон Исидоров

Мать: Домника (Анна) Иванова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1857

Жена: Наталия Ермолаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1859

Дочь: Феодосия Григорьева

Мать ребёнка: Наталия Ермолаева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1860

Дочь: Елена ст

Мать ребёнка: Наталия Ермолаева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1861

Сын: Пётр Григорьев

Мать ребёнка: Наталия Ермолаева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1863

Дочь: Елена Григорьева

Мать ребёнка: Наталия Ермолаева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Сергей Григорьев

Мать ребёнка: Наталия Ермолаева

Рождение ребёнка
20.09.1872

Дочь: Ефросиния Григорьева

Мать ребёнка: Наталия Ермолаева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1873

Дочь: Ирина Григорьева

Мать ребёнка: Наталия Ермолаева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1877

Дочь: Дария Григорьева

Мать ребёнка: Наталия Ермолаева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.11.1879

Дочь: Екатерина Григорьева

Мать ребёнка: Наталия Ермолаева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.04.1894
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close