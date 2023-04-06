Григорий Сафронов
Место рождения
Дата рождения08.01.1837
Дата смерти09.04.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1837
Отец: Сафрон Исидоров
Мать: Домника (Анна) Иванова
Бракосочетание
11.11.1857
Жена: Наталия Ермолаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1859
Дочь: Феодосия Григорьева
Мать ребёнка: Наталия Ермолаева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1860
Дочь: Елена ст
Мать ребёнка: Наталия Ермолаева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1861
Сын: Пётр Григорьев
Мать ребёнка: Наталия Ермолаева
Рождение ребёнка
21.05.1863
Дочь: Елена Григорьева
Мать ребёнка: Наталия Ермолаева
Рождение ребёнка
1869
Сын: Сергей Григорьев
Мать ребёнка: Наталия Ермолаева
Рождение ребёнка
20.09.1872
Дочь: Ефросиния Григорьева
Мать ребёнка: Наталия Ермолаева
Рождение ребёнка
До 1873
Дочь: Ирина Григорьева
Мать ребёнка: Наталия Ермолаева
Рождение ребёнка
08.03.1877
Дочь: Дария Григорьева
Мать ребёнка: Наталия Ермолаева
Рождение ребёнка
14.11.1879
Дочь: Екатерина Григорьева
Мать ребёнка: Наталия Ермолаева
Смерть
09.04.1894
Причина смерти: от натуральной