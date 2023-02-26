Домника (Анна) Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Сафрон Исидоров
Рождение ребёнка
1818
Сын: Михаил Сафронов
Отец ребёнка: Сафрон Исидоров
Рождение ребёнка
07.03.1821
Сын: Василий Сафронов
Отец ребёнка: Сафрон Исидоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1822
Дочь: Евдокия Сафронова
Отец ребёнка: Сафрон Исидоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1825
Дочь: Фёкла (Сергеева)
Отец ребёнка: Сафрон Исидоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Сафрон Исидоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1830
Дочь: Елена Сафронова
Отец ребёнка: Сафрон Исидоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Мария Сафронова
Отец ребёнка: Сафрон Исидоров
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Сафрон Исидоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1835
Сын: Иван Сафронов
Отец ребёнка: Сафрон Исидоров
Рождение ребёнка
08.01.1837
Сын: Григорий Сафронов
Отец ребёнка: Сафрон Исидоров
Смерть
Неизвестно