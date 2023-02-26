Домника (Анна) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домника (Анна) Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Коноводов Архип Сафронов

Отец ребёнка: Сафрон Исидоров

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Михаил Сафронов

Отец ребёнка: Сафрон Исидоров

Рождение ребёнка
07.03.1821

Сын: Василий Сафронов

Отец ребёнка: Сафрон Исидоров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1822

Дочь: Евдокия Сафронова

Отец ребёнка: Сафрон Исидоров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1825

Дочь: Фёкла (Сергеева)

Отец ребёнка: Сафрон Исидоров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Коноводов Пётр Сафронов

Отец ребёнка: Сафрон Исидоров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1830

Дочь: Елена Сафронова

Отец ребёнка: Сафрон Исидоров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Мария Сафронова

Отец ребёнка: Сафрон Исидоров

Рождение ребёнка
1833

Сын: Коноводов Тит Сафронов

Отец ребёнка: Сафрон Исидоров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1835

Сын: Иван Сафронов

Отец ребёнка: Сафрон Исидоров

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1837

Сын: Григорий Сафронов

Отец ребёнка: Сафрон Исидоров

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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