Коноводов Тит Сафронов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1833
Дата смерти08.02.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Сафрон Исидоров
Мать: Домника (Анна) Иванова
Бракосочетание
24.10.1852
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1854
Сын: Иван ст
Мать ребёнка: Коноводова Александра (Агрипина) Феоктистова
Рождение ребёнка
01.02.1856
Мать ребёнка: Коноводова Александра (Агрипина) Феоктистова
Рождение ребёнка
09.08.1857
Сын: Мирон Титов
Мать ребёнка: Коноводова Александра (Агрипина) Феоктистова
Рождение ребёнка
16.08.1858
Сын: Флор Титов
Мать ребёнка: Коноводова Александра (Агрипина) Феоктистова
Рождение ребёнка
05.01.1861
Сын: Иван Титов
Мать ребёнка: Коноводова Александра (Агрипина) Феоктистова
Рождение ребёнка
20.07.1864
Сын: Прохор Титов
Мать ребёнка: Коноводова Александра (Агрипина) Феоктистова
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Коноводова) Анна Титова
Мать ребёнка: Коноводова Александра (Агрипина) Феоктистова
Рождение ребёнка
До 1875
Сын: Арсений Титов
Мать ребёнка: Коноводова Александра (Агрипина) Феоктистова
Смерть
08.02.1876