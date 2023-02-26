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Коноводов Тит Сафронов

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1833

Дата смерти

08.02.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Сафрон Исидоров

Мать: Домника (Анна) Иванова

Бракосочетание
24.10.1852

Жена: Коноводова Александра (Агрипина) Феоктистова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1854

Сын: Иван ст

Мать ребёнка: Коноводова Александра (Агрипина) Феоктистова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1856

Сын: Коноводов Фёдор Титов

Мать ребёнка: Коноводова Александра (Агрипина) Феоктистова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1857

Сын: Мирон Титов

Мать ребёнка: Коноводова Александра (Агрипина) Феоктистова

Рождение ребёнка
16.08.1858

Сын: Флор Титов

Мать ребёнка: Коноводова Александра (Агрипина) Феоктистова

Рождение ребёнка
05.01.1861

Сын: Иван Титов

Мать ребёнка: Коноводова Александра (Агрипина) Феоктистова

Рождение ребёнка
20.07.1864

Сын: Прохор Титов

Мать ребёнка: Коноводова Александра (Агрипина) Феоктистова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Коноводова) Анна Титова

Мать ребёнка: Коноводова Александра (Агрипина) Феоктистова

Рождение ребёнка
До 1875

Сын: Арсений Титов

Мать ребёнка: Коноводова Александра (Агрипина) Феоктистова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
08.02.1876
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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