Коноводова Александра (Агрипина) Феоктистова
Место рождения
Дата рождения22.04.1833
Дата смерти16.12.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1833
Отец: Феоктист Иванов
Мать: Фёкла Косьмина
Бракосочетание
24.10.1852
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1854
Сын: Иван ст
Отец ребёнка: Коноводов Тит Сафронов
Рождение ребёнка
01.02.1856
Отец ребёнка: Коноводов Тит Сафронов
Рождение ребёнка
09.08.1857
Сын: Мирон Титов
Отец ребёнка: Коноводов Тит Сафронов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1858
Сын: Флор Титов
Отец ребёнка: Коноводов Тит Сафронов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1861
Сын: Иван Титов
Отец ребёнка: Коноводов Тит Сафронов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1864
Сын: Прохор Титов
Отец ребёнка: Коноводов Тит Сафронов
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Анна Титова
Отец ребёнка: Коноводов Тит Сафронов
Рождение ребёнка
До 1875
Сын: Арсений Титов
Отец ребёнка: Коноводов Тит Сафронов
Смерть
16.12.1897