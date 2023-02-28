Коноводова Александра (Агрипина) Феоктистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноводова Александра (Агрипина) Феоктистова

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Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

22.04.1833

Дата смерти

16.12.1897

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1833

Отец: Феоктист Иванов

Мать: Фёкла Косьмина

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.10.1852

Муж: Коноводов Тит Сафронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1854

Сын: Иван ст

Отец ребёнка: Коноводов Тит Сафронов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1856

Сын: Коноводов Фёдор Титов

Отец ребёнка: Коноводов Тит Сафронов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1857

Сын: Мирон Титов

Отец ребёнка: Коноводов Тит Сафронов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1858

Сын: Флор Титов

Отец ребёнка: Коноводов Тит Сафронов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1861

Сын: Иван Титов

Отец ребёнка: Коноводов Тит Сафронов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1864

Сын: Прохор Титов

Отец ребёнка: Коноводов Тит Сафронов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Анна Титова

Отец ребёнка: Коноводов Тит Сафронов

Рождение ребёнка
До 1875

Сын: Арсений Титов

Отец ребёнка: Коноводов Тит Сафронов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
16.12.1897
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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