Иван ст
Место рождения
Дата рождения29.01.1854
Дата смерти09.02.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1854
Бракосочетание
30.01.1872
Жена: Анна Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.10.1885
Сын: Андроник (Яковлев по крёстному)
Мать ребёнка: Анна Васильева
Военная служба
Неизвестно
рядовой
Смерть
09.02.1893
Причина смерти: от натуральной