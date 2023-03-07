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Иван ст

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Место рождения

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.01.1854

Дата смерти

09.02.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1854

Отец: Коноводов Тит Сафронов

Мать: Коноводова Александра (Агрипина) Феоктистова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1872

Жена: Анна Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.10.1885

Сын: Андроник (Яковлев по крёстному)

Мать ребёнка: Анна Васильева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
Неизвестно
рядовой
Смерть
09.02.1893
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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