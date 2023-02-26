Феоктист Иванов
Место рожденияд.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.01.1799
Дата смерти30.11.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1799
Отец: Иван Владимиров
Мать: София Емельянова
д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1821
Сын: Алексей Феоктистов
Мать ребёнка: Фёкла Косьмина
Рождение ребёнка
26.03.1825
Дочь: Дария Феоктистова
Мать ребёнка: Фёкла Косьмина
Рождение ребёнка
1827
Сын: Варнава Феоктистов
Мать ребёнка: Фёкла Косьмина
Рождение ребёнка
03.08.1830
Сын: Исаакий (Иван) Феоктистов
Мать ребёнка: Фёкла Косьмина
Рождение ребёнка
22.04.1833
Дочь: Коноводова Александра (Агрипина) Феоктистова
Мать ребёнка: Фёкла Косьмина
Рождение ребёнка
16.11.1836
Сын: Роман Феоктистов
Мать ребёнка: Фёкла Косьмина
Смерть
30.11.1879