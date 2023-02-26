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Феоктист Иванов

Место рождения

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.01.1799

Дата смерти

30.11.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1799

Отец: Иван Владимиров

Мать: София Емельянова

д.Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1821

Сын: Алексей Феоктистов

Мать ребёнка: Фёкла Косьмина

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1825

Дочь: Дария Феоктистова

Мать ребёнка: Фёкла Косьмина

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Сын: Варнава Феоктистов

Мать ребёнка: Фёкла Косьмина

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1830

Сын: Исаакий (Иван) Феоктистов

Мать ребёнка: Фёкла Косьмина

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1833

Дочь: Коноводова Александра (Агрипина) Феоктистова

Мать ребёнка: Фёкла Косьмина

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1836

Сын: Роман Феоктистов

Мать ребёнка: Фёкла Косьмина

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
30.11.1879
Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
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