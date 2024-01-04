Исаакий (Иван) Феоктистов
Место рождения
Дата рождения03.08.1830
Дата смерти18.09.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1830
Отец: Феоктист Иванов
Мать: Фёкла Косьмина
Бракосочетание
26.10.1852
Жена: Параскева Дорофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1855
Сын: Иосиф Исааков
Мать ребёнка: Параскева Дорофеева
Военная служба
?.11.1855
Рождение ребёнка
04.05.1856
Сын: Николай Исааков
Мать ребёнка: Параскева Дорофеева
Рождение ребёнка
17.06.1861
Сын: Афанасий Иванов
Мать ребёнка: Параскева Дорофеева
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Завадова Васса Исаакова
Мать ребёнка: Параскева Дорофеева
Рождение ребёнка
05.08.1872
Дочь: Фёкла (Исаакова)
Мать ребёнка: Параскева Дорофеева
Военная служба
1872
рядовой по билету
Рождение ребёнка
18.05.1875
Дочь: Феодосия Исаакова
Мать ребёнка: Параскева Дорофеева
Рождение ребёнка
14.10.1879
Дочь: Параскева Исаакова
Мать ребёнка: Параскева Дорофеева
Смерть
18.09.1880