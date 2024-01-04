Исаакий (Иван) Феоктистов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаакий (Иван) Феоктистов

Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

03.08.1830

Дата смерти

18.09.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1830

Отец: Феоктист Иванов

Мать: Фёкла Косьмина

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.10.1852

Жена: Параскева Дорофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1855

Сын: Иосиф Исааков

Мать ребёнка: Параскева Дорофеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
?.11.1855
Рождение ребёнка
04.05.1856

Сын: Николай Исааков

Мать ребёнка: Параскева Дорофеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1861

Сын: Афанасий Иванов

Мать ребёнка: Параскева Дорофеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Завадова Васса Исаакова

Мать ребёнка: Параскева Дорофеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1872

Дочь: Фёкла (Исаакова)

Мать ребёнка: Параскева Дорофеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1872
рядовой по билету
Рождение ребёнка
18.05.1875

Дочь: Феодосия Исаакова

Мать ребёнка: Параскева Дорофеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1879

Дочь: Параскева Исаакова

Мать ребёнка: Параскева Дорофеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
18.09.1880
Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
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