Феодосия Исаакова
Место рождения
Дата рождения18.05.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1875
Отец: Исаакий (Иван) Феоктистов
Мать: Параскева Дорофеева
Бракосочетание
06.11.1898
Муж: Платон Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Матрона Платонова
Отец ребёнка: Платон Петров
Смерть
Неизвестно