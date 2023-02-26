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Феодосия Исаакова

Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

18.05.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1875

Отец: Исаакий (Иван) Феоктистов

Мать: Параскева Дорофеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.11.1898

Муж: Платон Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Матрона Платонова

Отец ребёнка: Платон Петров

Смерть
Неизвестно

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