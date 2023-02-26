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Платон Петров

Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

15.11.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1853 г.р.

Мать

До 1853 г.р.

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
15.11.1873

Отец: Пётр Федотов

Мать: Ефимия Фомина

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.11.1898

Жена: Феодосия Исаакова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Матрона Платонова

Мать ребёнка: Феодосия Исаакова

Смерть
Неизвестно

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