Платон Петров
Место рождения
Дата рождения15.11.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1873
Отец: Пётр Федотов
Мать: Ефимия Фомина
Бракосочетание
06.11.1898
Жена: Феодосия Исаакова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Матрона Платонова
Мать ребёнка: Феодосия Исаакова
Смерть
Неизвестно