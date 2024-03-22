Параскева Дорофеева
Место рождения
Дата рождения27.10.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1834
Бракосочетание
26.10.1852
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1855
Сын: Иосиф Исааков
Отец ребёнка: Исаакий (Иван) Феоктистов
Рождение ребёнка
04.05.1856
Сын: Николай Исааков
Отец ребёнка: Исаакий (Иван) Феоктистов
Рождение ребёнка
17.06.1861
Сын: Афанасий Иванов
Отец ребёнка: Исаакий (Иван) Феоктистов
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Завадова Васса Исаакова
Отец ребёнка: Исаакий (Иван) Феоктистов
Рождение ребёнка
05.08.1872
Дочь: Фёкла (Исаакова)
Отец ребёнка: Исаакий (Иван) Феоктистов
Рождение ребёнка
18.05.1875
Дочь: Феодосия Исаакова
Отец ребёнка: Исаакий (Иван) Феоктистов
Рождение ребёнка
14.10.1879
Дочь: Параскева Исаакова
Отец ребёнка: Исаакий (Иван) Феоктистов
Смерть
Неизвестно