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Параскева Дорофеева

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.10.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1834

Отец: Шлыков Дорофей (Алексеев)

Мать: Шлыкова Ульяния Иосифова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.10.1852

Муж: Исаакий (Иван) Феоктистов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1855

Сын: Иосиф Исааков

Отец ребёнка: Исаакий (Иван) Феоктистов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1856

Сын: Николай Исааков

Отец ребёнка: Исаакий (Иван) Феоктистов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1861

Сын: Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Исаакий (Иван) Феоктистов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Завадова Васса Исаакова

Отец ребёнка: Исаакий (Иван) Феоктистов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1872

Дочь: Фёкла (Исаакова)

Отец ребёнка: Исаакий (Иван) Феоктистов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1875

Дочь: Феодосия Исаакова

Отец ребёнка: Исаакий (Иван) Феоктистов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1879

Дочь: Параскева Исаакова

Отец ребёнка: Исаакий (Иван) Феоктистов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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