Шлыков Дорофей (Алексеев)
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1810
Дата смерти27.11.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Шлыков Алексей Ильин
Мать: Акилина Нестерова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
07.02.1832
Мать ребёнка: Шлыкова Ульяния Иосифова
Рождение ребёнка
27.10.1834
Дочь: Параскева Дорофеева
Мать ребёнка: Шлыкова Ульяния Иосифова
Рождение ребёнка
24.04.1837
Сын: Марк Дорофеев
Мать ребёнка: Шлыкова Ульяния Иосифова
Рождение ребёнка
07.09.1839
Сын: Аким Дорофеев
Мать ребёнка: Шлыкова Ульяния Иосифова
Смерть
27.11.1842
Рождение ребёнка
20.02.1843
Дочь: Евдокия (Васильева)
Мать ребёнка: Шлыкова Ульяния Иосифова
Рождение ребёнка
До 1856
Сын: Марк (Никифоров)
Мать ребёнка: Шлыкова Ульяния Иосифова