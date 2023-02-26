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Шлыков Дорофей (Алексеев)

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1810

Дата смерти

27.11.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Шлыков Алексей Ильин

Мать: Акилина Нестерова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
07.02.1832

Сын: Шлыков Парфений Дорофеев

Мать ребёнка: Шлыкова Ульяния Иосифова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1834

Дочь: Параскева Дорофеева

Мать ребёнка: Шлыкова Ульяния Иосифова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.04.1837

Сын: Марк Дорофеев

Мать ребёнка: Шлыкова Ульяния Иосифова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1839

Сын: Аким Дорофеев

Мать ребёнка: Шлыкова Ульяния Иосифова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
27.11.1842
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1843

Дочь: Евдокия (Васильева)

Мать ребёнка: Шлыкова Ульяния Иосифова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1856

Сын: Марк (Никифоров)

Мать ребёнка: Шлыкова Ульяния Иосифова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
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