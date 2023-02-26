Шлыкова Ульяния Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1832
Отец ребёнка: Шлыков Дорофей (Алексеев)
Рождение ребёнка
27.10.1834
Дочь: Параскева Дорофеева
Отец ребёнка: Шлыков Дорофей (Алексеев)
Рождение ребёнка
24.04.1837
Сын: Марк Дорофеев
Отец ребёнка: Шлыков Дорофей (Алексеев)
Рождение ребёнка
07.09.1839
Сын: Аким Дорофеев
Отец ребёнка: Шлыков Дорофей (Алексеев)
Рождение ребёнка
20.02.1843
Дочь: Евдокия (Васильева)
Отец ребёнка: Шлыков Дорофей (Алексеев)
Рождение ребёнка
До 1856
Сын: Марк (Никифоров)
Отец ребёнка: Шлыков Дорофей (Алексеев)
Смерть
Неизвестно