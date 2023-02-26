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Шлыкова Ульяния Иосифова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1832

Сын: Шлыков Парфений Дорофеев

Отец ребёнка: Шлыков Дорофей (Алексеев)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1834

Дочь: Параскева Дорофеева

Отец ребёнка: Шлыков Дорофей (Алексеев)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.04.1837

Сын: Марк Дорофеев

Отец ребёнка: Шлыков Дорофей (Алексеев)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1839

Сын: Аким Дорофеев

Отец ребёнка: Шлыков Дорофей (Алексеев)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1843

Дочь: Евдокия (Васильева)

Отец ребёнка: Шлыков Дорофей (Алексеев)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1856

Сын: Марк (Никифоров)

Отец ребёнка: Шлыков Дорофей (Алексеев)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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