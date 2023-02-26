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Евдокия (Васильева)

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.02.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1843

Отец: Шлыков Дорофей (Алексеев)

Мать: Шлыкова Ульяния Иосифова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.11.1859

Муж: Парфен Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.07.1862

Сын: Матвей Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Васильев

Рождение ребёнка
17.01.1864

Дочь: Ксения (Иванова по крёстному отцу)

Отец ребёнка: Парфен Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Параскева Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Васильев

Рождение ребёнка
1868

Сын: Ксенофонт (Петров)

Отец ребёнка: Парфен Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Филипп Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Васильев

Рождение ребёнка
10.07.1871

Сын: Михаил Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1873

Дочь: Евгения Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1875

Дочь: Наталия Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1878

Сын: Никита Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Васильев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Ефрем Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Васильев

Рождение ребёнка
13.03.1881

Дочь: Дария (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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