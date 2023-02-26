Евдокия (Васильева)
Место рождения
Дата рождения20.02.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1843
Бракосочетание
04.11.1859
Муж: Парфен Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.07.1862
Сын: Матвей Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Васильев
Рождение ребёнка
17.01.1864
Дочь: Ксения (Иванова по крёстному отцу)
Отец ребёнка: Парфен Васильев
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Параскева Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Васильев
Рождение ребёнка
1868
Сын: Ксенофонт (Петров)
Отец ребёнка: Парфен Васильев
Рождение ребёнка
До 1870
Сын: Филипп Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Васильев
Рождение ребёнка
10.07.1871
Сын: Михаил Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Васильев
Рождение ребёнка
23.12.1873
Дочь: Евгения Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Васильев
Рождение ребёнка
23.08.1875
Дочь: Наталия Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Васильев
Рождение ребёнка
01.04.1878
Сын: Никита Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Васильев
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Ефрем Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Васильев
Рождение ребёнка
13.03.1881
Дочь: Дария (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно