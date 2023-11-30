Ксения (Иванова по крёстному отцу) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения (Иванова по крёстному отцу)

Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.01.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1864

Отец: Парфен Васильев

Мать: Евдокия (Васильева)

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.02.1884

Муж: Макарий Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1885

Дочь: Ольга Макариева

Отец ребёнка: Макарий Егоров

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1887

Сын: Иоанн ст.

Отец ребёнка: Макарий Егоров

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1888

Сын: Иоанн Макариев

Отец ребёнка: Макарий Егоров

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1891

Дочь: Наталия Макариева

Отец ребёнка: Макарий Егоров

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1893

Сын: Афанасий Макариев

Отец ребёнка: Макарий Егоров

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1894

Дочь: Елена Макариева

Отец ребёнка: Макарий Егоров

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1896

Сын: Георгий Макариев

Отец ребёнка: Макарий Егоров

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1897

Дочь: Мария Макарова

Отец ребёнка: Макарий Егоров

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1899

Сын: Пётр Макариев

Отец ребёнка: Макарий Егоров

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1900

Сын: Андрей Макариев

Отец ребёнка: Макарий Егоров

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1902

Дочь: Анастасия Макарова

Отец ребёнка: Макарий Егоров

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1905

Сын: Демид Макариев

Отец ребёнка: Макарий Егоров

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1909

Дочь: Анастасия Макариева

Отец ребёнка: Макарий Егоров

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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