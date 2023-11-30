Ксения (Иванова по крёстному отцу)
Место рождения
Дата рождения17.01.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1864
Отец: Парфен Васильев
Мать: Евдокия (Васильева)
Бракосочетание
08.02.1884
Муж: Макарий Егоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1885
Дочь: Ольга Макариева
Отец ребёнка: Макарий Егоров
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1887
Сын: Иоанн ст.
Отец ребёнка: Макарий Егоров
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1888
Сын: Иоанн Макариев
Отец ребёнка: Макарий Егоров
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1891
Дочь: Наталия Макариева
Отец ребёнка: Макарий Егоров
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1893
Сын: Афанасий Макариев
Отец ребёнка: Макарий Егоров
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1894
Дочь: Елена Макариева
Отец ребёнка: Макарий Егоров
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1896
Сын: Георгий Макариев
Отец ребёнка: Макарий Егоров
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1897
Дочь: Мария Макарова
Отец ребёнка: Макарий Егоров
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1899
Сын: Пётр Макариев
Отец ребёнка: Макарий Егоров
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1900
Сын: Андрей Макариев
Отец ребёнка: Макарий Егоров
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1902
Дочь: Анастасия Макарова
Отец ребёнка: Макарий Егоров
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1905
Сын: Демид Макариев
Отец ребёнка: Макарий Егоров
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1909
Дочь: Анастасия Макариева
Отец ребёнка: Макарий Егоров
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно