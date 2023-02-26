Анастасия Макариева
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.10.1909
Дата смерти12.12.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1909
Отец: Макарий Егоров
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.12.1910
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от скарлатины