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Макарий Егоров

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Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.01.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1861

Отец: Егоров Егор (Георгий) Сафронов

Мать: Мария Борисова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1884

Жена: Ксения (Иванова по крёстному отцу)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1885

Дочь: Ольга Макариева

Мать ребёнка: Ксения (Иванова по крёстному отцу)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.05.1887

Сын: Иоанн ст.

Мать ребёнка: Ксения (Иванова по крёстному отцу)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1888

Сын: Иоанн Макариев

Мать ребёнка: Ксения (Иванова по крёстному отцу)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1891

Дочь: Наталия Макариева

Мать ребёнка: Ксения (Иванова по крёстному отцу)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1893

Сын: Афанасий Макариев

Мать ребёнка: Ксения (Иванова по крёстному отцу)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1894

Дочь: Елена Макариева

Мать ребёнка: Ксения (Иванова по крёстному отцу)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1896

Сын: Георгий Макариев

Мать ребёнка: Ксения (Иванова по крёстному отцу)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1897

Дочь: Мария Макарова

Мать ребёнка: Ксения (Иванова по крёстному отцу)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1899

Сын: Пётр Макариев

Мать ребёнка: Ксения (Иванова по крёстному отцу)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1900

Сын: Андрей Макариев

Мать ребёнка: Ксения (Иванова по крёстному отцу)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1902

Дочь: Анастасия Макарова

Мать ребёнка: Ксения (Иванова по крёстному отцу)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1905

Сын: Демид Макариев

Мать ребёнка: Ксения (Иванова по крёстному отцу)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1909

Дочь: Анастасия Макариева

Мать ребёнка: Ксения (Иванова по крёстному отцу)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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