Макарий Егоров
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.01.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Егоров Егор (Георгий) Сафронов
Мать: Мария Борисова
Дочь: Ольга Макариева
Мать ребёнка: Ксения (Иванова по крёстному отцу)
Сын: Иоанн ст.
Мать ребёнка: Ксения (Иванова по крёстному отцу)
Сын: Иоанн Макариев
Мать ребёнка: Ксения (Иванова по крёстному отцу)
Дочь: Наталия Макариева
Мать ребёнка: Ксения (Иванова по крёстному отцу)
Сын: Афанасий Макариев
Мать ребёнка: Ксения (Иванова по крёстному отцу)
Дочь: Елена Макариева
Мать ребёнка: Ксения (Иванова по крёстному отцу)
Сын: Георгий Макариев
Мать ребёнка: Ксения (Иванова по крёстному отцу)
Дочь: Мария Макарова
Мать ребёнка: Ксения (Иванова по крёстному отцу)
Сын: Пётр Макариев
Мать ребёнка: Ксения (Иванова по крёстному отцу)
Сын: Андрей Макариев
Мать ребёнка: Ксения (Иванова по крёстному отцу)
Дочь: Анастасия Макарова
Мать ребёнка: Ксения (Иванова по крёстному отцу)
Сын: Демид Макариев
Мать ребёнка: Ксения (Иванова по крёстному отцу)
Дочь: Анастасия Макариева
Мать ребёнка: Ксения (Иванова по крёстному отцу)