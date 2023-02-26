Егоров Егор (Георгий) Сафронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Егор (Георгий) Сафронов

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1837

Дата смерти

04.01.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Сафроний (Яковлев)

Мать: Ксения Федосова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1857

Жена: Мария Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1858

Дочь: Параскева Георгиева

Мать ребёнка: Мария Борисова

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1861

Сын: Макарий Егоров

Мать ребёнка: Мария Борисова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Иоанн Егоров

Мать ребёнка: Мария Борисова

Рождение ребёнка
До 1867

Дочь: Татьяна Егорова

Мать ребёнка: Мария Борисова

Бракосочетание
18.04.1871

Жена: Егорова Федора Филимонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1872

Сын: Егоров Арсений Егоров

Мать ребёнка: Егорова Федора Филимонова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.05.1874

Сын: Исаев Исайя (Исаак) Егоров

Мать ребёнка: Егорова Федора Филимонова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1877

Дочь: Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Егорова Федора Филимонова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1879

Сын: Егоров Семён Егоров

Мать ребёнка: Егорова Федора Филимонова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1882

Дочь: Марфа Егорова

Мать ребёнка: Егорова Федора Филимонова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1883

Сын: Егоров Сергей Егоров

Мать ребёнка: Егорова Федора Филимонова

д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1886

Сын: Егоров Андрей Георгиев

Мать ребёнка: Егорова Федора Филимонова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1890

Сын: Егоров Наум Егоров

Мать ребёнка: Егорова Федора Филимонова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1894

Сын: Егоров Иван Егорович

Мать ребёнка: Егорова Федора Филимонова

д.Толкачи-Долгая Нива Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.01.1904
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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