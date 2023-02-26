Егоров Егор (Георгий) Сафронов
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1837
Дата смерти04.01.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Сафроний (Яковлев)
Мать: Ксения Федосова
Жена: Мария Борисова
Дочь: Параскева Георгиева
Мать ребёнка: Мария Борисова
Сын: Макарий Егоров
Мать ребёнка: Мария Борисова
Сын: Иоанн Егоров
Мать ребёнка: Мария Борисова
Дочь: Татьяна Егорова
Мать ребёнка: Мария Борисова
Мать ребёнка: Егорова Федора Филимонова
Сын: Исаев Исайя (Исаак) Егоров
Мать ребёнка: Егорова Федора Филимонова
Дочь: Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Егорова Федора Филимонова
Сын: Егоров Семён Егоров
Мать ребёнка: Егорова Федора Филимонова
Дочь: Марфа Егорова
Мать ребёнка: Егорова Федора Филимонова
Сын: Егоров Сергей Егоров
Мать ребёнка: Егорова Федора Филимонова
Мать ребёнка: Егорова Федора Филимонова
Сын: Егоров Наум Егоров
Мать ребёнка: Егорова Федора Филимонова
Сын: Егоров Иван Егорович
Мать ребёнка: Егорова Федора Филимонова