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(Егорова) Марфа Егорова

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Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.06.1882

Дата смерти

17.09.1882

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1882

Отец: Егоров Егор (Георгий) Сафронов

Мать: Егорова Федора Филимонова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.09.1882
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище
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