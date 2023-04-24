Егорова Федора Филимонова
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти06.01.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Филимон Михайлов
Мать: Марфа Савелиева
Бракосочетание
18.04.1871
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1872
Отец ребёнка: Егоров Егор (Георгий) Сафронов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.05.1874
Сын: Исаев Исайя (Исаак) Егоров
Отец ребёнка: Егоров Егор (Георгий) Сафронов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1877
Дочь: Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Егоров Егор (Георгий) Сафронов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1879
Сын: Егоров Семён Егоров
Отец ребёнка: Егоров Егор (Георгий) Сафронов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1882
Дочь: Марфа Егорова
Отец ребёнка: Егоров Егор (Георгий) Сафронов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1883
Сын: Егоров Сергей Егоров
Отец ребёнка: Егоров Егор (Георгий) Сафронов
д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1886
Отец ребёнка: Егоров Егор (Георгий) Сафронов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1890
Сын: Егоров Наум Егоров
Отец ребёнка: Егоров Егор (Георгий) Сафронов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1894
Сын: Егоров Иван Егорович
Отец ребёнка: Егоров Егор (Георгий) Сафронов
д.Толкачи-Долгая Нива Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.01.1904