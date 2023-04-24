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Егорова Федора Филимонова

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

06.01.1904

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Филимон Михайлов

Мать: Марфа Савелиева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.04.1871

Муж: Егоров Егор (Георгий) Сафронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1872

Сын: Егоров Арсений Егоров

Отец ребёнка: Егоров Егор (Георгий) Сафронов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.05.1874

Сын: Исаев Исайя (Исаак) Егоров

Отец ребёнка: Егоров Егор (Георгий) Сафронов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1877

Дочь: Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Егоров Егор (Георгий) Сафронов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.04.1879

Сын: Егоров Семён Егоров

Отец ребёнка: Егоров Егор (Георгий) Сафронов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1882

Дочь: Марфа Егорова

Отец ребёнка: Егоров Егор (Георгий) Сафронов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1883

Сын: Егоров Сергей Егоров

Отец ребёнка: Егоров Егор (Георгий) Сафронов

д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1886

Сын: Егоров Андрей Георгиев

Отец ребёнка: Егоров Егор (Георгий) Сафронов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1890

Сын: Егоров Наум Егоров

Отец ребёнка: Егоров Егор (Георгий) Сафронов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1894

Сын: Егоров Иван Егорович

Отец ребёнка: Егоров Егор (Георгий) Сафронов

д.Толкачи-Долгая Нива Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.01.1904
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