(Егорова) Евдокия Егорова
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.02.1877
Дата смерти14.04.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1877
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.04.1878
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище