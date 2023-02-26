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(Егорова) Евдокия Егорова

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Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.02.1877

Дата смерти

14.04.1878

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1877

Отец: Егоров Егор (Георгий) Сафронов

Мать: Егорова Федора Филимонова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.04.1878
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище
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