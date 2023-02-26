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Исаев Исайя (Исаак) Егоров

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Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

03.05.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1874

Отец: Егоров Егор (Георгий) Сафронов

Мать: Егорова Федора Филимонова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.01.1896

Жена: Исаева Елена Мартинова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.11.1897

Дочь: Варвара Исаакова

Мать ребёнка: Исаева Елена Мартинова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1898

Дочь: Фёкла Исаева

Мать ребёнка: Исаева Елена Мартинова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1901

Сын: Исаев Сергей Исаевич

Мать ребёнка: Исаева Елена Мартинова

д.Толкачи-Долгая Нива Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1904

Сын: Исаев Максим Исаев

Мать ребёнка: Исаева Елена Мартинова

д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1906

Дочь: Мария Исаева

Мать ребёнка: Исаева Елена Мартинова

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1908

Сын: Исаев Григорий Исаев

Мать ребёнка: Исаева Елена Мартинова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1911

Дочь: Ефросиния Исаева

Мать ребёнка: Исаева Елена Мартинова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1914

Дочь: Анна Исаева

Мать ребёнка: Исаева Елена Мартинова

д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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