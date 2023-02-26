Исаев Исайя (Исаак) Егоров
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения03.05.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
03.05.1874
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.01.1896
Жена: Исаева Елена Мартинова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.11.1897
Дочь: Варвара Исаакова
Мать ребёнка: Исаева Елена Мартинова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1898
Дочь: Фёкла Исаева
Мать ребёнка: Исаева Елена Мартинова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1901
Сын: Исаев Сергей Исаевич
Мать ребёнка: Исаева Елена Мартинова
д.Толкачи-Долгая Нива Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1904
Сын: Исаев Максим Исаев
Мать ребёнка: Исаева Елена Мартинова
д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1906
Дочь: Мария Исаева
Мать ребёнка: Исаева Елена Мартинова
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1908
Сын: Исаев Григорий Исаев
Мать ребёнка: Исаева Елена Мартинова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1911
Дочь: Ефросиния Исаева
Мать ребёнка: Исаева Елена Мартинова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1914
Дочь: Анна Исаева
Мать ребёнка: Исаева Елена Мартинова
д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно