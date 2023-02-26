Исаева Елена Мартинова
Место рожденияд.Седухи Бородинской вол.Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
14.01.1896
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.11.1897
Дочь: (Исаева) Варвара Исаакова
Отец ребёнка: Исаев Исайя (Исаак) Егоров
Рождение ребёнка
17.09.1898
Дочь: (Исаева) Фёкла Исаева
Отец ребёнка: Исаев Исайя (Исаак) Егоров
Рождение ребёнка
05.10.1901
Сын: Исаев Сергей Исаевич
Отец ребёнка: Исаев Исайя (Исаак) Егоров
Рождение ребёнка
15.11.1904
Сын: Исаев Максим Исаев
Отец ребёнка: Исаев Исайя (Исаак) Егоров
Рождение ребёнка
22.01.1906
Дочь: (Исаева) Мария Исаева
Отец ребёнка: Исаев Исайя (Исаак) Егоров
Рождение ребёнка
21.11.1908
Сын: Исаев Григорий Исаев
Отец ребёнка: Исаев Исайя (Исаак) Егоров
Рождение ребёнка
20.06.1911
Дочь: (Исаева) Ефросиния Исаева
Отец ребёнка: Исаев Исайя (Исаак) Егоров
Рождение ребёнка
02.02.1914
Дочь: (Исаева) Анна Исаева
Отец ребёнка: Исаев Исайя (Исаак) Егоров
Смерть
Неизвестно