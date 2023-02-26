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Исаева Елена Мартинова

Место рождения

д.Седухи Бородинской вол.Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
14.01.1896

Муж: Исаев Исайя (Исаак) Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.11.1897

Дочь: (Исаева) Варвара Исаакова

Отец ребёнка: Исаев Исайя (Исаак) Егоров

Рождение ребёнка
17.09.1898

Дочь: (Исаева) Фёкла Исаева

Отец ребёнка: Исаев Исайя (Исаак) Егоров

Рождение ребёнка
05.10.1901

Сын: Исаев Сергей Исаевич

Отец ребёнка: Исаев Исайя (Исаак) Егоров

Рождение ребёнка
15.11.1904

Сын: Исаев Максим Исаев

Отец ребёнка: Исаев Исайя (Исаак) Егоров

Рождение ребёнка
22.01.1906

Дочь: (Исаева) Мария Исаева

Отец ребёнка: Исаев Исайя (Исаак) Егоров

Рождение ребёнка
21.11.1908

Сын: Исаев Григорий Исаев

Отец ребёнка: Исаев Исайя (Исаак) Егоров

Рождение ребёнка
20.06.1911

Дочь: (Исаева) Ефросиния Исаева

Отец ребёнка: Исаев Исайя (Исаак) Егоров

Рождение ребёнка
02.02.1914

Дочь: (Исаева) Анна Исаева

Отец ребёнка: Исаев Исайя (Исаак) Егоров

Смерть
Неизвестно

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