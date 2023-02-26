(Исаева) Варвара Исаакова
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.11.1897
Дата смерти05.12.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1897
Отец: Исаев Исайя (Исаак) Егоров
Мать: Исаева Елена Мартинова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.12.1897
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.