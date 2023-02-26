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Исаев Григорий Исаев

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Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.11.1908

Дата смерти

18.05.1910

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
21.11.1908

Отец: Исаев Исайя (Исаак) Егоров

Мать: Исаева Елена Мартинова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.05.1910
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
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