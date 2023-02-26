Исаев Григорий Исаев
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.11.1908
Дата смерти18.05.1910
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1908
Отец: Исаев Исайя (Исаак) Егоров
Мать: Исаева Елена Мартинова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.05.1910
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори