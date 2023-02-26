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Исаев Сергей Исаевич

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Место рождения

д.Толкачи-Долгая Нива Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.10.1901

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1901

Отец: Исаев Исайя (Исаак) Егоров

Мать: Исаева Елена Мартинова

д.Толкачи-Долгая Нива Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева Александра Анисимовна

Смерть
?.03.1943
Причина смерти: На войне пропал без вести
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