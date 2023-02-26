Исаев Сергей Исаевич
Место рожденияд.Толкачи-Долгая Нива Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.10.1901
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1901
Отец: Исаев Исайя (Исаак) Егоров
Мать: Исаева Елена Мартинова
д.Толкачи-Долгая Нива Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1943
Причина смерти: На войне пропал без вести