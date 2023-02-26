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Егоров Сергей Егоров

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Место рождения

д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.09.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1883

Отец: Егоров Егор (Георгий) Сафронов

Мать: Егорова Федора Филимонова

д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.02.1902

Жена: Егорова Ирина Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1903

Дочь: Анна Сергеева

Мать ребёнка: Егорова Ирина Фёдорова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1909

Дочь: Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Егорова Ирина Фёдорова

д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1911

Дочь: Мария Сергеева

Мать ребёнка: Егорова Ирина Фёдорова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1912

Сын: Егоров Георгий Сергеев

Мать ребёнка: Егорова Ирина Фёдорова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
03.07.1915
оставлен на поле боя фольв. Августов
мл. унтер-офицер 120-й пехотный Серпуховский полк
Смерть
Неизвестно
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