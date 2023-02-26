Егоров Сергей Егоров
Место рожденияд.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.09.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1883
д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.02.1902
Жена: Егорова Ирина Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1903
Дочь: Анна Сергеева
Мать ребёнка: Егорова Ирина Фёдорова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1909
Дочь: Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Егорова Ирина Фёдорова
д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1911
Дочь: Мария Сергеева
Мать ребёнка: Егорова Ирина Фёдорова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1912
Мать ребёнка: Егорова Ирина Фёдорова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
03.07.1915
оставлен на поле боя фольв. Августов
мл. унтер-офицер 120-й пехотный Серпуховский полк
Смерть
Неизвестно