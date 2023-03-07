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Егорова Ирина Фёдорова

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Место рождения

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: Фёдор Ермолаев

Мать: Александра Дмитриева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.02.1902

Муж: Егоров Сергей Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1903

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Егоров Сергей Егоров

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1909

Дочь: Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Егоров Сергей Егоров

д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1911

Дочь: Мария Сергеева

Отец ребёнка: Егоров Сергей Егоров

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1912

Сын: Егоров Георгий Сергеев

Отец ребёнка: Егоров Сергей Егоров

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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