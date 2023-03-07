Егорова Ирина Фёдорова
Место рождения
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: Фёдор Ермолаев
Мать: Александра Дмитриева
Бракосочетание
03.02.1902
Муж: Егоров Сергей Егоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1903
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Егоров Сергей Егоров
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1909
Дочь: Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Егоров Сергей Егоров
д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1911
Дочь: Мария Сергеева
Отец ребёнка: Егоров Сергей Егоров
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1912
Отец ребёнка: Егоров Сергей Егоров
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно