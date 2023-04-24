Фёдор Ермолаев
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Ермолай Семёнов
Мать: Анастасия Сергеева
Бракосочетание
05.11.1872
Жена: Александра Дмитриева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.02.1875
Дочь: Евдокия Фёдорова
Мать ребёнка: Александра Дмитриева
д.Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880
Сын: Семён Фёдоров
Мать ребёнка: Александра Дмитриева
д.Мартиненки - Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1882
Дочь: Ирина Фёдорова
Мать ребёнка: Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
27.07.1884
Сын: Никанор Фёдоров
Мать ребёнка: Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
До 1884
Дочь: Егорова Ирина Фёдорова
Мать ребёнка: Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
До 1886
Дочь: Фёкла Фёдорова
Мать ребёнка: Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
30.12.1887
Сын: Василий Фёдоров
Мать ребёнка: Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Пелагея Фёдорова
Мать ребёнка: Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
1891
Сын: Тимофей Фёдоров
Мать ребёнка: Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
До 1893
Сын: Ермолай Фёдоров
Мать ребёнка: Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Дария Фёдорова
Мать ребёнка: Александра Дмитриева
Смерть
Неизвестно