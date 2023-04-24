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Фёдор Ермолаев

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Место рождения

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Ермолай Семёнов

Мать: Анастасия Сергеева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1872

Жена: Александра Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.02.1875

Дочь: Евдокия Фёдорова

Мать ребёнка: Александра Дмитриева

д.Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880

Сын: Семён Фёдоров

Мать ребёнка: Александра Дмитриева

д.Мартиненки - Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1882

Дочь: Ирина Фёдорова

Мать ребёнка: Александра Дмитриева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1884

Сын: Никанор Фёдоров

Мать ребёнка: Александра Дмитриева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Егорова Ирина Фёдорова

Мать ребёнка: Александра Дмитриева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1886

Дочь: Фёкла Фёдорова

Мать ребёнка: Александра Дмитриева

Рождение ребёнка
30.12.1887

Сын: Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Александра Дмитриева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Пелагея Фёдорова

Мать ребёнка: Александра Дмитриева

Рождение ребёнка
1891

Сын: Тимофей Фёдоров

Мать ребёнка: Александра Дмитриева

Рождение ребёнка
До 1893

Сын: Ермолай Фёдоров

Мать ребёнка: Александра Дмитриева

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Дария Фёдорова

Мать ребёнка: Александра Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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