Семён Фёдоров
Место рожденияд.Мартиненки - Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Фёдор Ермолаев
Мать: Александра Дмитриева
д.Мартиненки - Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1903
Жена: Марфа Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1904
Сын: Афанасий Семёнов
Мать ребёнка: Марфа Васильева
д.Мартиненки - Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно