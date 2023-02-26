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Семён Фёдоров

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Место рождения

д.Мартиненки - Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Фёдор Ермолаев

Мать: Александра Дмитриева

д.Мартиненки - Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1903

Жена: Марфа Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1904

Сын: Афанасий Семёнов

Мать ребёнка: Марфа Васильева

д.Мартиненки - Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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