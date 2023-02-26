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Александра Дмитриева

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Место рождения

д.Тимошаты Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Тимошаты Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1872

Муж: Фёдор Ермолаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.02.1875

Дочь: Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев

д.Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880

Сын: Семён Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев

д.Мартиненки - Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1882

Дочь: Ирина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1884

Сын: Никанор Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Егорова Ирина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1886

Дочь: Фёкла Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев

Рождение ребёнка
30.12.1887

Сын: Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Пелагея Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев

Рождение ребёнка
1891

Сын: Тимофей Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев

Рождение ребёнка
До 1893

Сын: Ермолай Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Дария Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев

Смерть
Неизвестно
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