Александра Дмитриева
Место рожденияд.Тимошаты Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Тимошаты Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1872
Муж: Фёдор Ермолаев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.02.1875
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев
д.Ночевки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1880
Сын: Семён Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев
д.Мартиненки - Лопы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1882
Дочь: Ирина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев
Рождение ребёнка
27.07.1884
Сын: Никанор Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев
Рождение ребёнка
До 1884
Дочь: Егорова Ирина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев
Рождение ребёнка
До 1886
Дочь: Фёкла Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев
Рождение ребёнка
30.12.1887
Сын: Василий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Пелагея Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев
Рождение ребёнка
1891
Сын: Тимофей Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев
Рождение ребёнка
До 1893
Сын: Ермолай Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Дария Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Ермолаев
Смерть
Неизвестно