Мария Борисова
Место рожденияд.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.03.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1833
Отец: Борис Сергеев
Мать: Параскева мл
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1857
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1858
Дочь: Параскева Георгиева
Отец ребёнка: Егоров Егор (Георгий) Сафронов
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1861
Сын: Макарий Егоров
Отец ребёнка: Егоров Егор (Георгий) Сафронов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Иоанн Егоров
Отец ребёнка: Егоров Егор (Георгий) Сафронов
Рождение ребёнка
До 1867
Дочь: Татьяна Егорова
Отец ребёнка: Егоров Егор (Георгий) Сафронов
Смерть
Неизвестно