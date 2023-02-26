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Мария Борисова

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Место рождения

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.03.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1833

Отец: Борис Сергеев

Мать: Параскева мл

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1857

Муж: Егоров Егор (Георгий) Сафронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1858

Дочь: Параскева Георгиева

Отец ребёнка: Егоров Егор (Георгий) Сафронов

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1861

Сын: Макарий Егоров

Отец ребёнка: Егоров Егор (Георгий) Сафронов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Иоанн Егоров

Отец ребёнка: Егоров Егор (Георгий) Сафронов

Рождение ребёнка
До 1867

Дочь: Татьяна Егорова

Отец ребёнка: Егоров Егор (Георгий) Сафронов

Смерть
Неизвестно
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