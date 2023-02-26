Борис Сергеев
Место рожденияд.Лучкина Нива
Дата рождения24.07.1800
Дата смерти27.12.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1800
Отец: Сергей Константинов
Мать: Надежда Иванова
д.Лучкина Нива
Бракосочетание
11.07.1820
Жена: Параскева мл
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.11.1824
Дочь: Стефанида Борисова
Мать ребёнка: Параскева мл
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мелания Борисова
Мать ребёнка: Параскева мл
д.Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1831
Дочь: Фёкла Борисова
Мать ребёнка: Параскева мл
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1833
Дочь: Мария Борисова
Мать ребёнка: Параскева мл
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1833
Дочь: Евдокия Борисова
Мать ребёнка: Параскева мл
Рождение ребёнка
24.05.1836
Сын: Иван ст
Мать ребёнка: Параскева мл
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1839
Сын: Иван мл
Мать ребёнка: Параскева мл
сельцо Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.12.1839
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: опился