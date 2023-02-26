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Борис Сергеев

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Место рождения

д.Лучкина Нива

Дата рождения

24.07.1800

Дата смерти

27.12.1839

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1800

Отец: Сергей Константинов

Мать: Надежда Иванова

д.Лучкина Нива
Бракосочетание
11.07.1820

Жена: Параскева мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.11.1824

Дочь: Стефанида Борисова

Мать ребёнка: Параскева мл

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мелания Борисова

Мать ребёнка: Параскева мл

д.Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1831

Дочь: Фёкла Борисова

Мать ребёнка: Параскева мл

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.03.1833

Дочь: Мария Борисова

Мать ребёнка: Параскева мл

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1833

Дочь: Евдокия Борисова

Мать ребёнка: Параскева мл

Рождение ребёнка
24.05.1836

Сын: Иван ст

Мать ребёнка: Параскева мл

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1839

Сын: Иван мл

Мать ребёнка: Параскева мл

сельцо Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.12.1839
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: опился
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