Сергей Константинов
Место рожденияд.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1767
Дата смерти28.03.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.07.1800
Сын: Борис Сергеев
Мать ребёнка: Надежда Иванова
д.Лучкина Нива
Рождение ребёнка
18.06.1807
Дочь: Акилина Сергеева
Мать ребёнка: Надежда Иванова
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1813
Дочь: Параскева Сергеева
Мать ребёнка: Надежда Иванова
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Ермолай Сергеев
Мать ребёнка: Надежда Иванова
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821
Сын: Кодратий Сергеев
Мать ребёнка: Надежда Иванова
Смерть
28.03.1836
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.