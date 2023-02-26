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Сергей Константинов

Место рождения

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1767

Дата смерти

28.03.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: ?

Мать: ?

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1800

Сын: Борис Сергеев

Мать ребёнка: Надежда Иванова

д.Лучкина Нива
Рождение ребёнка
18.06.1807

Дочь: Акилина Сергеева

Мать ребёнка: Надежда Иванова

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1813

Дочь: Параскева Сергеева

Мать ребёнка: Надежда Иванова

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Ермолай Сергеев

Мать ребёнка: Надежда Иванова

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821

Сын: Кодратий Сергеев

Мать ребёнка: Надежда Иванова

Смерть
28.03.1836
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
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