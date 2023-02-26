Ермолай Сергеев
Место рождениясельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Сергей Константинов
Мать: Надежда Иванова
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1837
Жена: Мария Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1838
Сын: Филипп Ермолаев
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840
Сын: Захарий Ермолаев
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1843
Сын: Тимофей Ермолаев
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1846
Дочь: Агрипина Ермолаева
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1849
Сын: Прохор Ермолаев
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1852
Сын: Фёдор Ермолаев
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1853
Сын: Матвей Ермолаев
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1856
Дочь: Мария Ермолаева
Мать ребёнка: Мария Фёдорова
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно