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Ермолай Сергеев

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Место рождения

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Сергей Константинов

Мать: Надежда Иванова

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1837

Жена: Мария Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1838

Сын: Филипп Ермолаев

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840

Сын: Захарий Ермолаев

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1843

Сын: Тимофей Ермолаев

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1846

Дочь: Агрипина Ермолаева

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1849

Сын: Прохор Ермолаев

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1852

Сын: Фёдор Ермолаев

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1853

Сын: Матвей Ермолаев

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1856

Дочь: Мария Ермолаева

Мать ребёнка: Мария Фёдорова

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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