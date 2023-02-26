Захарий Ермолаев
Место рожденияд.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1840
Дата смерти11.02.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Ермолай Сергеев
Мать: Мария Фёдорова
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1871
Дочь: София Захарова
Мать ребёнка: Марфа Васильева
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1874
Сын: Фёдор Захаров
Мать ребёнка: Марфа Васильева
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1877
Дочь: Агрипина Захарова
Мать ребёнка: Марфа Васильева
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1880
Сын: Алексей Захаров
Мать ребёнка: Марфа Васильева
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Прокопий Захаров
Мать ребёнка: Марфа Васильева
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1883
Дочь: Агафия Захарова
Мать ребёнка: Марфа Васильева
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Васильева
Смерть
11.02.1883
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.