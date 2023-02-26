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Захарий Ермолаев

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Место рождения

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1840

Дата смерти

11.02.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Ермолай Сергеев

Мать: Мария Фёдорова

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1871

Дочь: София Захарова

Мать ребёнка: Марфа Васильева

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1874

Сын: Фёдор Захаров

Мать ребёнка: Марфа Васильева

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1877

Дочь: Агрипина Захарова

Мать ребёнка: Марфа Васильева

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1880

Сын: Алексей Захаров

Мать ребёнка: Марфа Васильева

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Прокопий Захаров

Мать ребёнка: Марфа Васильева

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1883

Дочь: Агафия Захарова

Мать ребёнка: Марфа Васильева

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Васильева

Смерть
11.02.1883
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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