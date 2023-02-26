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Марфа Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: Василий

Мать: ?

Рождение ребёнка
14.09.1871

Дочь: София Захарова

Отец ребёнка: Захарий Ермолаев

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1874

Сын: Фёдор Захаров

Отец ребёнка: Захарий Ермолаев

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1877

Дочь: Агрипина Захарова

Отец ребёнка: Захарий Ермолаев

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1880

Сын: Алексей Захаров

Отец ребёнка: Захарий Ермолаев

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Прокопий Захаров

Отец ребёнка: Захарий Ермолаев

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1883

Дочь: Агафия Захарова

Отец ребёнка: Захарий Ермолаев

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.01.1887

Дочь: Анна (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарий Ермолаев

Смерть
Неизвестно
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