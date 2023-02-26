Марфа Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.09.1871
Дочь: София Захарова
Отец ребёнка: Захарий Ермолаев
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1874
Сын: Фёдор Захаров
Отец ребёнка: Захарий Ермолаев
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1877
Дочь: Агрипина Захарова
Отец ребёнка: Захарий Ермолаев
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1880
Сын: Алексей Захаров
Отец ребёнка: Захарий Ермолаев
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Прокопий Захаров
Отец ребёнка: Захарий Ермолаев
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1883
Дочь: Агафия Захарова
Отец ребёнка: Захарий Ермолаев
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.01.1887
Дочь: Анна (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захарий Ермолаев
Смерть
Неизвестно