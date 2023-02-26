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Алексей Захаров

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Место рождения

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.02.1880

Дата смерти

28.03.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1880

Отец: Захарий Ермолаев

Мать: Марфа Васильева

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1898

Жена: Марфа Акимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1902

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Марфа Акимова

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1903

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Марфа Акимова

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1906

Дочь: София Алексеева

Мать ребёнка: Марфа Акимова

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1910

Дочь: Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: Марфа Акимова

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1911

Дочь: Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: Марфа Акимова

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1913

Дочь: Дария Алексеева

Мать ребёнка: Марфа Акимова

д.Архангельское ( Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.03.1916
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
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