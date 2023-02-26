Алексей Захаров
Место рожденияд.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.02.1880
Дата смерти28.03.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
11.02.1880
Отец: Захарий Ермолаев
Мать: Марфа Васильева
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1898
Жена: Марфа Акимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1902
Сын: Василий Алексеев
Мать ребёнка: Марфа Акимова
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1903
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Марфа Акимова
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1906
Дочь: София Алексеева
Мать ребёнка: Марфа Акимова
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1910
Дочь: Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: Марфа Акимова
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1911
Дочь: Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: Марфа Акимова
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1913
Дочь: Дария Алексеева
Мать ребёнка: Марфа Акимова
д.Архангельское ( Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.03.1916
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки