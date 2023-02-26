Василий Алексеев
Место рожденияд.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.08.1902
Дата смерти27.08.1902
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1902
Отец: Алексей Захаров
Мать: Марфа Акимова
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.08.1902
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.