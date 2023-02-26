Василий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Алексеев

Василий Алексеев

avatar

Место рождения

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.08.1902

Дата смерти

27.08.1902

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1902

Отец: Алексей Захаров

Мать: Марфа Акимова

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.08.1902
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close