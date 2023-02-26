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Марфа Акимова

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Место рождения

д.Янченки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.06.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1881

Отец: Аким Филиппов

Мать: Евдокия Афанасиева

д.Янченки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1898

Муж: Алексей Захаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1902

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Захаров

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1903

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Захаров

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1906

Дочь: София Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Захаров

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1910

Дочь: Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Захаров

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1911

Дочь: Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Захаров

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1913

Дочь: Дария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Захаров

д.Архангельское ( Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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