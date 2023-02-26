Марфа Акимова
Место рожденияд.Янченки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.06.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
26.06.1881
Отец: Аким Филиппов
Мать: Евдокия Афанасиева
д.Янченки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1898
Муж: Алексей Захаров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1902
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Захаров
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1903
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Захаров
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1906
Дочь: София Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Захаров
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1910
Дочь: Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Захаров
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1911
Дочь: Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Захаров
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1913
Дочь: Дария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Захаров
д.Архангельское ( Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно