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Аким Филиппов

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1843

Дата смерти

28.06.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Филипп Васильев

Мать: Феодосия Анисимова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
14.02.1875

Жена: Евдокия Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.01.1876

Сын: Пётр Акимов

Мать ребёнка: Евдокия Афанасиева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1876
временно-отпускной рядовой 53-го Волынского пехотного полка
Рождение ребёнка
26.06.1881

Дочь: Марфа Акимова

Мать ребёнка: Евдокия Афанасиева

д.Янченки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1884

Дочь: Анна Акимова

Мать ребёнка: Евдокия Афанасиева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1886

Дочь: Евдокия Акимова

Мать ребёнка: Евдокия Афанасиева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1887

Сын: Прокопий Акимов

Мать ребёнка: Евдокия Афанасиева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1887
отставной рядовой
Рождение ребёнка
08.09.1890

Сын: Сергей Акимов

Мать ребёнка: Евдокия Афанасиева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1893

Сын: Иван Акимов

Мать ребёнка: Евдокия Афанасиева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1893
отставной рядовой
Рождение ребёнка
23.04.1897

Сын: Семён Акимов

Мать ребёнка: Евдокия Афанасиева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Афанасиева

Смерть
28.06.1908
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
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