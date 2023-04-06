Аким Филиппов
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти28.06.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1843
Отец: Филипп Васильев
Мать: Феодосия Анисимова
Бракосочетание
14.02.1875
Жена: Евдокия Афанасиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.01.1876
Сын: Пётр Акимов
Мать ребёнка: Евдокия Афанасиева
Военная служба
1876
временно-отпускной рядовой 53-го Волынского пехотного полка
Рождение ребёнка
26.06.1881
Дочь: Марфа Акимова
Мать ребёнка: Евдокия Афанасиева
д.Янченки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1884
Дочь: Анна Акимова
Мать ребёнка: Евдокия Афанасиева
Рождение ребёнка
01.03.1886
Дочь: Евдокия Акимова
Мать ребёнка: Евдокия Афанасиева
Рождение ребёнка
06.07.1887
Сын: Прокопий Акимов
Мать ребёнка: Евдокия Афанасиева
Военная служба
1887
отставной рядовой
Рождение ребёнка
08.09.1890
Сын: Сергей Акимов
Мать ребёнка: Евдокия Афанасиева
Рождение ребёнка
22.06.1893
Сын: Иван Акимов
Мать ребёнка: Евдокия Афанасиева
Военная служба
1893
отставной рядовой
Рождение ребёнка
23.04.1897
Сын: Семён Акимов
Мать ребёнка: Евдокия Афанасиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Афанасиева
Смерть
28.06.1908