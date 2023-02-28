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Феодосия Анисимова

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Место рождения

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1816

Дата смерти

12.05.1876

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Двойнов Анисим Стефанов

Мать: Татьяна Кодратова

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.05.1835

Муж: Филипп Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.12.1837

Сын: Наум Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1840

Дочь: Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Аким Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1845

Дочь: Елена 2-я

Отец ребёнка: Филипп Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1845

Дочь: Елена Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1847

Сын: Никита Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1850

Сын: Марк Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
12.05.1876
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
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