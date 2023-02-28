Феодосия Анисимова
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти12.05.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Двойнов Анисим Стефанов
Мать: Татьяна Кодратова
Бракосочетание
05.05.1835
Муж: Филипп Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.12.1837
Сын: Наум Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Васильев
Рождение ребёнка
25.02.1840
Дочь: Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Васильев
Рождение ребёнка
1843
Сын: Аким Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Васильев
Рождение ребёнка
12.05.1845
Дочь: Елена 2-я
Отец ребёнка: Филипп Васильев
Рождение ребёнка
12.05.1845
Дочь: Елена Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Васильев
Рождение ребёнка
07.09.1847
Сын: Никита Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Васильев
Рождение ребёнка
20.03.1850
Сын: Марк Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Васильев
Смерть
12.05.1876