Наум Филиппов
Место рождения
Дата рождения01.12.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1837
Отец: Филипп Васильев
Мать: Феодосия Анисимова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Андрей ст
Мать ребёнка: Ефросиния Данилова
Рождение ребёнка
16.04.1871
Дочь: Александра Наумова
Мать ребёнка: Ефросиния Данилова
Рождение ребёнка
1872
Сын: Иоанн Наумов
Мать ребёнка: Ефросиния Данилова
Рождение ребёнка
09.08.1875
Сын: Андрей Наумов
Мать ребёнка: Ефросиния Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Данилова
Смерть
Неизвестно