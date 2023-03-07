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Наум Филиппов

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

01.12.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1837

Отец: Филипп Васильев

Мать: Феодосия Анисимова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Андрей ст

Мать ребёнка: Ефросиния Данилова

Рождение ребёнка
16.04.1871

Дочь: Александра Наумова

Мать ребёнка: Ефросиния Данилова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1872

Сын: Иоанн Наумов

Мать ребёнка: Ефросиния Данилова

Рождение ребёнка
09.08.1875

Сын: Андрей Наумов

Мать ребёнка: Ефросиния Данилова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Данилова

Смерть
Неизвестно
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