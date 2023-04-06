Шуляков Антоний (Филиппов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШуляков Антоний (Филиппов)

Шуляков Антоний (Филиппов)

avatar

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: ?

Мать: ?

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.10.1883

Жена: Шулякова Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1886

Сын: Шуляков Иван Антонов

Мать ребёнка: Шулякова Евдокия Фёдорова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1888

Дочь: Матрона Антонова

Мать ребёнка: Шулякова Евдокия Фёдорова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.05.1890

Дочь: Елена Антонова

Мать ребёнка: Шулякова Евдокия Фёдорова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1892

Сын: Шуляков Стефан Антонов

Мать ребёнка: Шулякова Евдокия Фёдорова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1894

Сын: Шуляков Тимофей Антонович

Мать ребёнка: Шулякова Евдокия Фёдорова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1897

Дочь: Татьяна Антонова

Мать ребёнка: Шулякова Евдокия Фёдорова

д.Янченки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1899

Сын: Шуляков Дмитрий Антонов

Мать ребёнка: Шулякова Евдокия Фёдорова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Мария Антонова

Мать ребёнка: Шулякова Евдокия Фёдорова

Рождение ребёнка
15.02.1903

Дочь: Павел Антонов

Мать ребёнка: Шулякова Евдокия Фёдорова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close