Шуляков Антоний (Филиппов)
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.10.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1886
Сын: Шуляков Иван Антонов
Мать ребёнка: Шулякова Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
25.04.1888
Дочь: Матрона Антонова
Мать ребёнка: Шулякова Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
19.05.1890
Дочь: Елена Антонова
Мать ребёнка: Шулякова Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
27.03.1892
Мать ребёнка: Шулякова Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
22.01.1894
Сын: Шуляков Тимофей Антонович
Мать ребёнка: Шулякова Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
13.01.1897
Дочь: Татьяна Антонова
Мать ребёнка: Шулякова Евдокия Фёдорова
д.Янченки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1899
Мать ребёнка: Шулякова Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Мария Антонова
Мать ребёнка: Шулякова Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
15.02.1903
Дочь: Павел Антонов
Мать ребёнка: Шулякова Евдокия Фёдорова
Смерть
Неизвестно