Шулякова Евдокия Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти16.05.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Фёдор Павлов
Мать: Феодосия Иванова
Бракосочетание
24.10.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1886
Сын: Шуляков Иван Антонов
Отец ребёнка: Шуляков Антоний (Филиппов)
Рождение ребёнка
25.04.1888
Дочь: Матрона Антонова
Отец ребёнка: Шуляков Антоний (Филиппов)
Рождение ребёнка
19.05.1890
Дочь: Елена Антонова
Отец ребёнка: Шуляков Антоний (Филиппов)
Рождение ребёнка
27.03.1892
Отец ребёнка: Шуляков Антоний (Филиппов)
Рождение ребёнка
22.01.1894
Сын: Шуляков Тимофей Антонович
Отец ребёнка: Шуляков Антоний (Филиппов)
Рождение ребёнка
13.01.1897
Дочь: Татьяна Антонова
Отец ребёнка: Шуляков Антоний (Филиппов)
д.Янченки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1899
Отец ребёнка: Шуляков Антоний (Филиппов)
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Мария Антонова
Отец ребёнка: Шуляков Антоний (Филиппов)
Рождение ребёнка
15.02.1903
Дочь: Павел Антонов
Отец ребёнка: Шуляков Антоний (Филиппов)
Смерть
16.05.1908