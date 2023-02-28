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Шулякова Евдокия Фёдорова

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

16.05.1908

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Фёдор Павлов

Мать: Феодосия Иванова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.10.1883

Муж: Шуляков Антоний (Филиппов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1886

Сын: Шуляков Иван Антонов

Отец ребёнка: Шуляков Антоний (Филиппов)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1888

Дочь: Матрона Антонова

Отец ребёнка: Шуляков Антоний (Филиппов)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.05.1890

Дочь: Елена Антонова

Отец ребёнка: Шуляков Антоний (Филиппов)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1892

Сын: Шуляков Стефан Антонов

Отец ребёнка: Шуляков Антоний (Филиппов)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1894

Сын: Шуляков Тимофей Антонович

Отец ребёнка: Шуляков Антоний (Филиппов)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1897

Дочь: Татьяна Антонова

Отец ребёнка: Шуляков Антоний (Филиппов)

д.Янченки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1899

Сын: Шуляков Дмитрий Антонов

Отец ребёнка: Шуляков Антоний (Филиппов)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Мария Антонова

Отец ребёнка: Шуляков Антоний (Филиппов)

Рождение ребёнка
15.02.1903

Дочь: Павел Антонов

Отец ребёнка: Шуляков Антоний (Филиппов)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
16.05.1908
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
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