Евдокия Матвеева
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.1847
Муж: Фёдор Корнилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.01.1850
Дочь: Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Корнилов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Корнилов
Рождение ребёнка
08.01.1855
Дочь: Татьяна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Корнилов
Рождение ребёнка
11.05.1856
Сын: Константин Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Корнилов
Рождение ребёнка
11.05.1856
Дочь: Елена Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Корнилов
Рождение ребёнка
21.07.1857
Сын: Борис Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Корнилов
Рождение ребёнка
23.01.1860
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Корнилов
Смерть
Неизвестно