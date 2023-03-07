Евдокия Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Матвеева

Евдокия Матвеева

avatar

Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.09.1847

Муж: Фёдор Корнилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.01.1850

Дочь: Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Корнилов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Корнилов

Рождение ребёнка
08.01.1855

Дочь: Татьяна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Корнилов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.05.1856

Сын: Константин Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Корнилов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.05.1856

Дочь: Елена Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Корнилов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1857

Сын: Борис Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Корнилов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1860

Сын: Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Корнилов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close