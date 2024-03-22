Борис Фёдоров
Место рождения
Дата рождения21.07.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
21.07.1857
Отец: Фёдор Корнилов
Мать: Евдокия Матвеева
Бракосочетание
06.11.1877
Жена: Агрипина Максимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.03.1880
Дочь: Дария Борисова
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1882
Дочь: Агрипина Борисова
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
д.Сырицы Нелидовы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1884
Дочь: Варвара Борисова
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
Рождение ребёнка
02.04.1887
Дочь: Акилина Борисова
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна Борисова
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
Рождение ребёнка
27.11.1891
Сын: Иван Борисов
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
Рождение ребёнка
26.04.1894
Сын: Макарий Борисов
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1895
Сын: Никита Борисов
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
Рождение ребёнка
28.11.1898
Сын: Стефан Борисов
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
Рождение ребёнка
16.11.1903
Сын: Григорий Борисов
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1913
Дочь: Мария Борисова
Мать ребёнка: Агрипина Максимова
Смерть
Неизвестно