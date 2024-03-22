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Борис Фёдоров

Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.07.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1857

Отец: Фёдор Корнилов

Мать: Евдокия Матвеева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.11.1877

Жена: Агрипина Максимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.03.1880

Дочь: Дария Борисова

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1882

Дочь: Агрипина Борисова

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

д.Сырицы Нелидовы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1884

Дочь: Варвара Борисова

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.04.1887

Дочь: Акилина Борисова

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна Борисова

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

Рождение ребёнка
27.11.1891

Сын: Иван Борисов

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1894

Сын: Макарий Борисов

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1895

Сын: Никита Борисов

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.11.1898

Сын: Стефан Борисов

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.11.1903

Сын: Григорий Борисов

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1913

Дочь: Мария Борисова

Мать ребёнка: Агрипина Максимова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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